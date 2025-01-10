Düzce’de belediye ve STK iş birliğiyle kardeş şehirler Şam ve Halep’e yardım kampanyası başlatıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Dün olduğu gibi gelecekte de mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzce Belediyesi ve STK’ların desteğiyle düzenlenen “Kardeş Şehirlerimiz Şam ve Halep’in Yanındayız” adlı yardım kampanyası Cedidiye Meydanı’ndaki programla tanıtıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Belediye Meclisimiz bu ayın ilk toplantısında, Şam, Halep ve Girne’yi, Düzce’nin kardeş şehirleri olarak belirlediler. Bu 3 şehir; bizim kadim medeniyetimizin ve gönül coğrafyamızın kuvvetle bağlı olduğu birçok şehirden sadece üçüdür. Bizler; bin yıldır sadece Anadolu coğrafyasında değil, 3 kıtada hüküm sürmüş, gittiğimiz her yere adalet ve huzur götürmüş bir milletin evlatlarıyız. Dün olduğu gibi; gelecekte de mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler aynı zamanda temsil ettiğimiz irfan ve vicdan medeniyetinin bir gereği olarak, sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Türkiye’nin sabırlı, öngörülü ve vizyonlu politikaları meyvesini vermeye başladı. Suriye’nin ve Irak’ın savaş şartlarında, oradaki yönetimlerin tehditleriyle ülkemize sığınan insanlar artık ülkelerine dönmeye başladılar. Bizler bu mazlumlara karşı görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla yine onlar için Düzce’deki sivil toplum kuruluşlarıyla bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyaya destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu anlamlı yardımlara öncülük eden tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Bu faaliyet inşallah Türkiye’ye yayılır”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise farklı faaliyet alanları olan birçok STK’nın tek bir amaç için bir araya geldiğine dikkat çekerek, “Bu, gerçekten çok kıymetli ve çok anlamlı. Ben savaştan önce Suriye’ye gitmiştim. Örf, adet, gelenek olarak hiçbir farkı yok. Zor zamanlardan geçiyorlar. Biz de Düzce olarak bir ihtiyaçlarını karşılıyorsak ne mutlu bize. Bu faaliyetin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah buradan başlayarak domino etkisi ile tüm Türkiye’ye yayılır” ifadelerini kullandı. Yapılan duaların ardından program sona erdi.

Bir çuval un bedelinin 700 TL olarak belirlendiği yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler, Düzce İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği’nin “TR54 0020 5000 0068 8587 3000 06” numaralı IBAN hesabına bağışlarını yatırabilecek.