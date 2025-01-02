DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından kentte bulunan arama kurtarma derneklerine malzeme desteği verildi.

İçişleri Bakanlığının ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi projesi ve Düzce Valiliği tarafından yürütülen arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının uhdesinde bulunan toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesinde, eğitimlerini tamamlayan arama kurtarma ekiplerine malzeme desteği sağladı.

Vali Selçuk Aslan’ın katılımıyla Bahçeşehir Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonla, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteklediği dernekler ve topluluklar, çeşitli arama kurtarma malzemeleriyle donatıldı. Gerçekleştirilen bu organizasyon, arama kurtarma ekiplerinin operasyonel kapasitelerini artırmayı ve afet anlarında daha etkin bir şekilde hizmet verebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Selçuk Aslan, programa katılarak, arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkat çekti ve bu tür projelerin sürdürülebilir afet yönetimi için büyük katkı sağladığını ifade etti.

Bu malzeme desteği, Düzce’nin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasına katkı sunarken, arama kurtarma alanındaki gönüllü toplulukların güçlendirilmesine de imkan tanımakta.