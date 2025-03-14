Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’ndaki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cengiz Tuncer, insan hayatını her şeyin üstünde tutan ve gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı. 14 Mart’ın yalnızca bir meslek bayramı olmadığını dile getiren Tuncer, "14 Mart tıp alanındaki gelişmeleri, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları zorlukları ve toplum sağlığı için verdikleri mücadeleyi hatırlamak ve takdir etmek için önemli bir gündür. Türk tıp tarihinde önemli bir yer olan 14 Mart 1827, modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. O tarihten bugüne tıp alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş olup hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, her türlü zorluğa rağmen insan hayatını koruma görevlerini özveriyle sürdürmüşlerdir" şeklinde konuştu.

"14 Mart sadece bir bayram değildir"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, "Bugün buraya sağlık ve insanlık adına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı onurlandırdığımız, Türk tıbbının gelişimine emek vermiş tüm hekimleri saygıyla andığımız, 14 Mart Tıp Bayramı’nı coşku ve gurur içerisinde kutlamak için toplandık. 14 Mart sadece bir bayram değil, aynı zamanda bu kutsal mesleğin temellerinin atıldığı ve Türk hekimliğinin tarihindeki önemli dönüm noktasının simgesidir. Bu özel gün, tıbbın gücüne, sağlık çalışanlarının toplumdaki yerine dair farkındalık oluşturmanın, sağlık hizmetlerine olan saygıyı pekiştirmenin fırsatı durumundadır" ifadelerini kullandı.

Tıbbın sadece hastalıkları tedavi eden bir meslek olmadığına dikkat çeken Kayıkçı, "Tıp, insanları dinlemek, onlara moral vermek, umut olmak ve toplum sağlığını en üst düzeyde tutabilmek için sürekli çaba gerektiren bir meslektir" diye konuştu.

"Yaşamın ayrılmaz bir parçası"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Tıbbın insanlık tarihi boyunca yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Sözbir, "Tıp, medeniyetin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün modern tıbbın ulaşmış olduğu seviye, yalnızca günümüz bilim insanlarının değil, asırlardır gelen bilgi birikiminin ve özellikle Müslüman tıp alimlerinin ortaya koyduğu değerli çalışmaların eseridir. Üniversitemiz, bu kültürel mirasın bilinciyle bilimsel araştırmalara öncülük eden, etik değerleri ilke edinen, insan sağlığını her şeyin üstünde tutan hekimler yetiştirmeye devam etmektedir. Sağlık alanındaki gelişmelere katkı sağlamak ve topluma en iyi hizmeti sunmak en büyük görevimizdir" dedi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı’na özel olarak hazırlanan konser gerçekleştirildi. Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel, Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Türk sanat müziğinin birbirinden değerli eserlerini başarıyla icra ederken, konser ilgi ve beğeniyle takip edildi. 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.