Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün şehre prestij kazandırmayı hedeflediği ‘Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’ için inşa edilecek tesislerin avan projesi hazırlandı. Binicilik sporu meraklılarına çeşitli imkanları sunacak olan proje, Düzce’yi ulusal ve uluslararası arenada tanıtarak önemli bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Faruk Özlü’nün 100 projesinden biri olan ‘Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’ için toplantı yapıldı. Özlü’nün başkanlığındaki toplantıda, Kirazlı Mahallesi’ndeki 84 dönümlük alanda inşa edilmesi planlanan tesislerin avan projesine ilişkin sunum yapıldı.

Düzce Valiliği ve Türkiye Binicilik Federasyonu’nun iş birliğiyle, aynı zamanda Düzceli iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin ilde atçılık alanında önemli bir değer katması ve şehri turizm çekim merkezi haline getirmesi hedefleniyor.

Kirazlı Mahallesi’ndeki 84 dönümlük alanda, iki etap halinde hayata geçirilecek projede binicilik sporuna dair çok çeşitli faydalar sunulacak. İlk etapta açık ve kapalı manej alanları, ahır birimleri, modern tribünler, pony maneji ve pony ahırları gibi birimler yer alacak. Ayrıca binicilik tutkunları için spor izleme ve doğada vakit geçirme fırsatı sunulacak sosyal alanlar da bulunacak. İkinci etap ise dev yarış maneji ve büyük bir tır otoparkını içerecek.

Proje Düzce’ye değer katacak

Binicilik sporuna olan ilgiyi artıracak olan Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi’nin, Düzce’nin ekonomik ve sosyal yapısına da büyük katkı sunması bekleniyor. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından da yakından takip edilen proje, şehrin turizm potansiyelini artırarak, Düzce’yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘şehrin geleceği için önemli bir adım’ olarak nitelendirdiği proje ile Düzce’nin ülke çapında turizm çekim ve cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Avan proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Özlü, tamamlanmasının ardından uygulama projesi aşamasına geçileceğini kaydetti.