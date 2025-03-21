Eskişehir’de yere sigara izmariti atanlara para cezası uygulanacağı açıklanmasına ve denetimlere rağmen vatandaşlar ceza tabelalarının altına izmarit atmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak karar alarak kent merkezinde yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı açıklamış, bu konuda denetimler gerçekleştirerek çok sayıda vatandaşa cezai işlem uygulanmıştı. Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışma Eskişehirliler tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşların alınan karara uymadığı görüldü. Özellikle kent merkezinde uyarı ve dikkat çekmek amaçlı yerleştirilen yasak tabelalarının altına alınan karara rağmen atılan sigara izmaritleri dikkat çekti.