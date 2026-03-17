Denizli'de eğitim alanında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu (KA121-SCH) kapsamında Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, 2026 yılı için konsorsiyum üyesi olarak kabul edildi. Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 40 okul arasında yer alma başarısı gösteren Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, bu önemli gelişmeyle birlikte eğitim vizyonunu uluslararası platforma taşımış oldu.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından hazırlanan proje sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler için yeni fırsatların kapısı aralanacak. Erasmus+ programı kapsamında öğrenciler, Avrupa'daki akranlarıyla bir araya gelerek farklı kültürleri tanıma ve yurtdışındaki eğitim sistemlerini yerinde gözlemleme imkânı bulacak.

Öğretmenler ise Avrupa'daki eğitim kurumlarında işbaşı gözlem faaliyetlerine katılarak yenilikçi öğretim yöntemlerini ve modern eğitim yaklaşımlarını inceleme fırsatı elde edecek. Edinilen bu deneyimlerin sınıf ortamına aktarılmasıyla birlikte okulda eğitim kalitesinin daha da yükselmesi hedefleniyor.

Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kösece, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu kapsamda konsorsiyum üyesi 40 okul arasında yer almak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu önemli sürece katkı sunan tüm öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, okulumuz adına hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.