Çameli Belediyesi, personelleri ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Başkan Cengiz Arslan, 'Büyük bir aile gibi çalışıyoruz' dedi.

Çameli Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir organizasyona imza attı. Belediye personelleri ve aileleri, Hayri Dev Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Çameli Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunun bir kez daha hissedildiği buluşmada, samimi ve sıcak görüntüler dikkat çekti.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, böylesine uyumlu ve güçlü bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Başkan Arslan, belediye bünyesindeki birlik ve beraberlik ruhunun her yerde takdir edildiğini ifade etti. Başkan Arslan, 'Böylesine güzel bir ekiple, büyük bir aile gibi çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum' sözleriyle duygularını paylaştı.

Aynı sofrada buluşmanın verdiği samimiyetle güçlenen bağlar, Çameli için hep birlikte çalışma kararlılığını da pekiştirdi. Program, hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.