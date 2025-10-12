Dünyanın en yaşlı lideri 92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya’nın ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanması öngörülürken, 43 yıllık iktidarını bir dönem daha uzatması bekleniyor.

Kamerun’da halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçim Kamerun’a (ELECAM) göre, 31 binden fazla sandıkta 8 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Yerel saatle 08.00’da başlayan oy verme işlemi 18.00’da sona erdi.

Dünyanın en yaşlı lideri 92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya’nın yeniden aday olduğu seçimi kazanması ve 43 yıllık iktidarını bir dönem daha uzatması bekleniyor. Analistler, 1982’den beri iktidarda olan Biya’nın, devlet mekanizmasını sıkı bir şekilde kontrol etmesi ve 9 adaydan oluşan muhalefet cephesinin parçalanmış yapısı nedeniyle yeniden seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Biya’nın rakipleri arasında bazı muhalefet partileri ile sivil toplum gruplarının desteğini alan 76 yaşındaki eski hükümet sözcüsü Issa Tchiroma da bulunuyor.

Devlet Başkanı Biya, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey kesin değil. Bekleyip kazananın adını görelim" dedi.

Kamerun’da seçim sonuçları, sandıkların kapanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Anayasa Konseyi tarafından ilan edilirken, çoğunluk aranmaksızın, en çok oyu alan aday seçimi kazanıyor.