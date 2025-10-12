Bursaspor ile Menemen FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Bursaspor Stadyumu çevresinde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü müdahale kapsamında, halk sağlığını tehdit eden ürünler satan kişilere yönelik işlem yapıldı. Denetimlerde, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarına el konulurken, sağlıksız bir şekilde satış yapan 25 seyyar satıcının malları müsadere edildi. Ekipler, stadyum çevresinde vatandaşların güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, özellikle gıda satışı yapan kişilerin gerekli izinleri ve hijyen şartlarını sağlamaları gerektiğini vurgularken, benzer durumların tespiti halinde yasal işlem yapılacağını da hatırlattı.