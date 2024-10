Tadı, dünyadaki lezzet otoriteleri tarafından da tescillenen Samsun’un coğrafi işaretli yiyeceklerinden ‘Bafra pidesi’, ‘dünyanın en iyi ekmeği’ seçildikten sonra bu kez de ‘dünyanın en iyi turtası’ seçildi.

‘Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘En İyi Turtalar’ kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun’a ait lezzetler paylaştı. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas’ın ‘Top Ten Breads’ (en yi ekmekler) listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri yer alıyordu. Bafra pidesi ve Samsun pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya’nın pao de queijosunu, Malezya’nın roti canaisini, Kolombiya’nın pan de bonosunu, Azerbaycan’ın qutabını, İtalya’nın piadina romagnolasını ve Hindistan’ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını bu listede geride bırakmıştı. Taste Atlas bu sefer de listesini güncelleyerek Bafra pidesini turtalar arasında zirveye yerleştirdi.

Bafra pidesi ve Samsun pidesi son güncellemenin ardından Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘Top 100 Pies in the World’ (Dünyanın en iyi 100 turtası) listesinde ilk 2 sırayı paylaştılar. Bafra pidesi ve Samsun pidesi bu listede Gürcistan’ın khachapuri, Lüblan’ın sfiha, Hollanda’nın appeltaart, Şili’nin pastel de choclo, İtalya’nın erbazzone, İrlanda’nın beef and guinness pie, Belçika’nın geraardsbergse mutten taart, Yunanistan’ın sfakianopita ve İsveç’in wasterbutten cheese pie turtalarını geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Yine Samsun’un coğrafi işaret tescil belgeli diğer bir pidesi olan Terme pidesi de listede 12. sırada yer buldu.

Bafra pidesinin lezzet sırrı

Lezzeti ile dünyayı da hayran bırakan pidelerin sırrını Samsun’daki pide ustası Necati Koçak anlattı. Bafra pidesinin lezzeti ile dünyadaki tüm pidelerden ayrıldığına dikkat çeken Koçak, “Bafra pidesinin sırrı; hamurun yoğrulmasından başlıyor, açması, içinin doldurulmasına, pişirilmesine ve tabağa gelene kadar süreçten geçiyor. Hamur, sulu ve yumuşak hamur. Fırın, odun ateşi ile çalışıyor. Diğer pideler fırından ortalama 7-8 dakikada çıkıyor. Bafra pidesi ise en az 20-25 dakikada pişiyor. Bu da gevrek olmasının yanı sıra ağır pişmesine neden oluyor. Fırından çıkardıktan sonra da tereyağıyla birlikte servis ediyoruz. Bu da lezzetine lezzet katıyor. Bafra pidesi diğer pidelere oranla oldukça uzun oluyor. 1 metreye kadar uzayan pidemizin içindeki malzeme de dolgun oluyor. Odun ateşinde 25 dakika pişince de gevre ve çıtır çıtır oluyor. İç harcında kavrulmuş kıyma ve çiğ soğan kullanıyoruz. Çiğ soğan fırında hamurun içinde pişiyor ve lezzetini pideye geçiriyor. Bafra pidesinin namı aldı başına gidiyor. Bu lezzeti ilk kez tadanlar bizlere teşekkür ediyor. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar her öğünde Bafra pidesini iştahla tüketiyorlar” dedi.

Namı önce Samsun sonra da ülke sınırlarını aşan Bafra pidesi, birçok uluslararası gurme tarafından dünyanın en iyi ekmeği ve turtası olarak gösterilirken, en iyi yiyecekler listesinde de ilk 100’de yer alıyor.