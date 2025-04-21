Samsun’da organize sanayi bölgelerinin ’Yeşil OSB’ sertifikasyonuna hazırlanması projesi başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan organize sanayi bölgelerinin (OSB) Yeşil OSB sertifikasyonuna hazırlanması çalışmaları kapsamında Samsun’da ilk adım atıldı.

Bu kapsamda Samsun’da OSB yönetimlerine eğitim verilecek. Eğitimler Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) belirlediği yerlerde veya ilgili OSB’lerin bünyesinde Türk Standardları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, çalışmalar kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Ziyarette, bu projenin Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan OSB’lerin Yeşil OSB belgesi almak için gerekli adımları atmalarını sağlayacak eğitimleri içerdiği belirtildi. Eğitimlerin toplamda 24 gün süreceği, bu sürecin ardışık değil, belirli bir program dahilinde 2-3 ay içerisinde gerçekleştirileceği ve eğitimlerin ardından, bir çalıştay düzenleneceği ifade edildi. Bu çalıştayda yapılan çalışmaların gözden geçirileceği ve OSB’lerin Yeşil OSB sertifikası başvurusuna 8-10 ay içinde ulaşmasının hedeflendiği bilgisi verildi.