Türk dünyasından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Samsun’a gelen heyet, ziyaret ettikleri Vali Orhan Tavlı’ya kültürel hediye takdim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gagavuz Özerk Yeri, Irak/Kerkük, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti ve Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nden Samsun’a gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Kültür Müdürü Metin Köse, Gagavuz Özerk Yeri Kültür Bakanı Semionova Marina, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Festival Genel Koordinatörü Nazmi Zafer ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Festival Öğrenci İşleri Müdürü Aknur Karaman ile birlikte Vali Tavlı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Orhan Tavlı, "Türk dünyasını tüm renkleriyle Samsun’umuzda buluşturan bu önemli festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor; Türk dünyası çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarının barışın hakim olduğu bir dünyada yüzlerinin hep gülmesi ve bu gülüşlerinin hiç solmaması temennisiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.