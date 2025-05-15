İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, İzmir’de ve dünyada simgeleşmiş 50 yapıyı ölçekli maketlerle inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. İzmir’deki Konak Camii, Hilton Oteli ve Toprak Mahsulleri Ofisi binalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki The Chrysler Building, Empire State ve Transamerica Pyramid, Dubai’deki Burj Khalifa, Tayvan’daki Taipei 101 gibi birçok simge yapının üç boyutlu ölçümlerini yapan gençler, hazırladıkları maketlerin altına ‘sarsma tablosu’ tasarlayarak yapıların herhangi bir depremdeki davranışını gösterdi.

İEÜ İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü’nde eğitim gören 90 öğrenci, ‘Mühendislik Mekaniği II: Dinamik’ ve ‘Dinamik ve Yapısal Analiz’ dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmaları yaklaşık üç ayda tamamladı. Profesyonel bir mühendis ve mimar gibi binaları titizlikle inceleyen İEÜ’lü gençler, çalışmalarınıi rapor haline getirerek akademisyenlerine sundu. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, kampüs içinde yapılan özel bir etkinlikle sergilendi. Sergide ziyaretçiler, farklı yapı sistemlerinin deprem karşısındaki davranışlarını bire bir izleme şansı buldu.

"Yetkinlikleri arttı"

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Kılıç, projeye katılan öğrencilerin hem mühendislik hem de mimari açıdan tasarım yetkinliklerini artırdığını belirtti. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu sismik riskler çerçevesinde bu tür uygulamaların eğitim için çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Ülke olarak, depremi yalnızca konuşmamalıyız; depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzla da yüzleşmeliyiz. Ne yazık ki geçmişte yaşanan acı tecrübeler, yapısal yetersizliklerin ne denli büyük kayıplara yol açabileceğini gösterdi. Bu nedenle, genç mühendis ve mimar adaylarımıza çok iyi eğitim vermeli, onlara bu bilinci aşılamalıyız. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, bu bilinci geliştirmek adına çok kıymetli" dedi.

"Teoriyi, pratiğe taşıdılar"

Öğrencilerin bu projeyle taşıyıcı sistemlerin davranışlarını, zayıf noktaları, malzeme tepkilerini deneyimleme imkanı bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Onları sadece birer öğrenci değil, gelecekte insanların yaşam güvenliğinden doğrudan sorumlu olacak profesyoneller olarak yetiştiriyoruz. Kitaplardan öğrenilen bilgiler, pratiğe döküldüğünde anlam kazanır. Öğrencilerimiz, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan simge binaları hem mimari hem de mühendislik açısından analiz etti. Bu yapıların gerçek dünyada karşılaşabileceği sismik etkileri laboratuvar ortamına taşıyarak bire bir gözlemledi. Bu deneyim, onların sadece teknik kapasitesini değil; analiz, yorumlama, problem çözme ve ekip içinde çalışma yetkinliklerini de ileri düzeyde geliştirdi" diye konuştu.

‘Toplumsal görev’ vurgusu

Eğitimci olarak görevlerinin, öğrencilere sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda onları düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Deprem gibi hayati bir konuda farkındalık kazandırmak; gençlerimizin mesleklerini sadece bir iş değil, aynı zamanda toplumsal görev olarak görmelerini sağlar. Bu bilinçle hareket ediyor, üniversite olarak ülkemizin daha güvenli yarınları için güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizi de projeye verdikleri emek ve sundukları katkı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.