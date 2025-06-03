İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan grev sebebiyle ulaşım sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mert, belediye koordinasyonunda ulaşım hizmetlerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, grev sürecini ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu süreçte kentimizin yanında olmak, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek bizim için bir görevdir." dedi.

Servis esnafının yoğun çalıştığı sabah ve akşam saatleri dışında, günün diğer zaman dilimlerinde araçlarının boşta olduğunu belirten Başkan Mert, şöyle devam etti: "Servisçi esnafımız sabah ve akşam saatlerinde öğrenci ve personel taşıyor. Ancak günün geri kalan zamanlarında bu araçlar genellikle park halinde bekliyor. Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışarak, bu boş saatlerde kent içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla belirli güzergâhlarda hizmet vermeye hazırız. Bunu kendilerine de ilettik. Servis araçlarımız, şehrin trafiğine hâkim, kurallara riayet eden ve uzun yıllardır bu işi yapan deneyimli şoförlerden oluşuyor. Planlı ve sınırlı şekilde yürütülecek bu destekle, trafiği aksatmak yerine kent içi ulaşımı rahatlatmayı hedefliyoruz."

Başkan Cemil Tugay’ın süreci sağduyulu bir şekilde yönettiğini ifade eden Mert, "İzmir’in menfaatine olan her adımda yanında olmaktan onur duyarız. Esnaf olarak da halkın mağduriyetinin en aza indirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu sadece bir ulaşım meselesi değil, İzmir’in birlik ve dayanışma meselesidir. Servisçi esnafımız her zaman olduğu gibi bugün de elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu geçici süreci hep birlikte, dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.