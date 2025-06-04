İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan 23 bin işçinin 7 gün önce başlattığı grevle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Grevin devamı yada tamamlanması noktasında oylama yapan işçiler toplu sözleşmenin imzalama yetkisini sendika şube yöneticilerine vermeyi kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. 7 gündür devam eden grevde, işçiler yaptıkları yürüyüş ve toplantılarla, eylemlerinde attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Diğer yandan, başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği İzmir’de, ulaşımla birlikte çöplerin de toplanmaması da vatandaşı mağdur etti.

"Bu TİS’i imzalayacağız"

Kültürpark’ta bulunan Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yapan Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz yerde bir karar almak zorundayız. Eğer bize yetki verirseniz TİS’i son aşamasını birlikte sağlayacağız. Yetki vermezseniz kimseye alınmayız. Başarısızlığın sonucuna katlanırız. Buralarda güçlü olmak istiyorsak işverenin yarınlarında saldırılarına karşı durmak istiyorsak bir arada durmalıyız. Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, sizleri düşünerek, ekmeğimizi düşünerek, temsilci arkadaşlarımızdan aldığımız karar doğrultusunda yalnızlaşmamak adına İZELMAN’ın imzaladığı gibi bu TİS’i imzalamak istiyoruz" dedi.

"Bir haber geldiğinde gideceğiz"

Gül, 1 ve 3 Nolu Şubelerin görüşmeye gittiğini, kendilerine de haber geldiğinde gideceklerini söyleyerek, "Dünkü yapmış olduğumuz görüşme neticesinde biz temsilciler kurulunu gerçekleştirdik. Ufak bir pürüz vardı. O pürüz hâlâ devam ediyor. Şu an CHP Genel Başkan Yardımcıları ile toplantı yapılıyor. Gerçekten takdire şayan, bize yakışır bir mücadele verdik. Tek derdimiz eşit işe, eşit ücret almaktı. Geldiğimiz yerde talep edilenler eşitliğin enflasyondaki 19’la beraber 50 TL gibi bir fark kalıyor. Bir çıkmazın içinde çıkar yol arıyoruz çünkü 3 ve 1 Nolu Şubelerimiz görüşmeye gitti. Önce onlarla sonra bizimle görüşecekler. Biz de haber geldiğinde gideceğiz. Saatler geçtikçe ortam geriliyor" dedi.

"Yetkiyi veriyor musunuz?"

Alandaki işçilere ‘yetkiyi veriyor musunuz?’ diye seslenen Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi "Aykırı davrandığımızda neyle karşı karşıya olacağımızı biliyoruz. Genel Merkez müdahale eder kaygıları vardı, bunların yanlış olduğu görüldü. Yarınlara daha güçlü girmek istiyorsak önce örgütlülüğü korumalıyız. Belki içinizden tepki gösteren olacaktır ancak ben sandık kurulmasından yana değilim ancak bu şekilde örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz yerde bir karar almak zorundayız. Eğer bize yetki verirseniz TİS’i son noktaya getireceğiz. Yetki vermezseniz de kırılmayız. Buralarda güçlü olmak istiyorsak işverenin yarınlarında saldırılarına karşı durmak istiyorsak bir arada durmalıyız. Bize imza yetkisini veriyor musunuz? Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, yalnızlaşmamak adına İZELMAN’ın imzaladığı gibi bu TİS’i imzalamak istiyoruz. Bu güveninizi asla boşa çıkarmayacağım."