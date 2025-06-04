Dünya genelinde saygın bir noktaya erişen Menemen çömlekçiliği, Fransa’da da milli gurur yaşattı. Fransa’da düzenlenen çömlek yarışmasına katılan Menemenli ustalardan Ahmet Taşhomcu, estetik ve teknik dallarda birincilik elde ederken, Mustafa Desticioğlu ise teknik dalda ikinci, estetik dalda üçüncü oldu. Türk ustaların bireysel başarılarıyla birlikte Türkiye, takım halinde birinci oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ustalarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada elde ettikleri başarılar, her bir Menemenli hemşehrimin göğsünü kabartıyor." dedi.

Fransa’nın Menton kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Pottery Turner Yarışması’nda, Menemenli çömlek ustaları büyük bir başarıya imza attı. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip Ahmet Taşhomcu, teknik ve estetik dallarda birincilik elde ederek Türkiye’yi gururla temsil etti. Ahmet Taşhomcu ile birlikte yarışmaya katılan bir diğer Menemenli usta Mustafa Desticioğlu ise teknik dalda ikincilik, estetik dalda üçüncülük elde ederek Türkiye’nin yarışmadaki başarısını perçinledi. Menemenli ustaların başarısı, Türkiye’ye takım halinde birincilik getirdi. 11 ülkeden çömlek ustalarının katıldığı yarışmada, Menemenli ustaların dereceleri, Türkiye’nin geleneksel el sanatlarındaki gücünü bir kez daha uluslararası sahneye taşıdı.

"Ustalarımızla gurur duyuyoruz"

Menemenli ustaların Fransa’da elde ettiği başarının, Menemen’in çömlekçilikte geldiği noktanın bir göstergesi olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, çömlekçilikteki gücünü Dünya çapında göstermeyi sürdürüyor. El sanatlarındaki başarımızı Fransa’da bir kez daha gösteren ustalarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada elde ettikleri başarılar, her bir Menemenli hemşehrimin göğsünü kabartıyor. Ustalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

"Bu madalyalar tüm Menemenli ustaların ortak eseridir"

Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, bu ödüllerin bireysel olmaktan öte, Menemen’in 8 bin yıllık çömlekçilik mirasının bir zaferi olduğunu belirtti. Taşhomcu, "Bu madalyalar, tezgâhının başında geceyi gündüze katan, çamuru sabırla yoğuran tüm Menemenli ustaların ortak eseridir." derken, yarışmaya alanında olmayan ama dualarıyla, temennileriyle manevi destek sunan tüm çömlekçilere de teşekkür ettiğini belirtti. Taşhomcu ayrıca, Fransa’daki organizasyonu düzenleyen Akdeniz Çömlekçiler Derneği (Potier Méditerranée) Başkanı Stephen Montalto, ev sahibi Menton Belediye Başkanı Yves Juhel, kültürel mirastan sorumlu belediye meclis üyesi Carmela Cartarrasa, organizasyon boyunca Menemenli ustalara destek olan Menemen Ticaret Odası Meclis Başkanı Erdinç Cengiz ve yarışma sürecinde Türk kafilesine desteğini eksik etmeyen Türkiye Cumhuriyeti Marsilya Başkonsolosu Evren Güner ile konsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.

"Başkan Pehlivan sadece destekçi değil, gerçek bir yol arkadaşı"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın, Menemen çömlekçiliğine verdiği değeri de vurgulayan Taşhomcu "Sayın Başkan yalnızca destekçi değil, bu kültürün gerçek bir yol arkadaşıdır. Menemen’in bu başarıya ulaşmasında onun vizyonunun, samimi desteğinin önemli bir yeri vardır. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada ayrıca Menemenli ustalar Bilal Deniz ve Veysi Polat da önemli bir performans sergileyerek Menemen çömlekçiliğinin sahadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Fransa’da elde edilen başarılar, 5-7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için de moral ve motivasyon kaynağı oldu.