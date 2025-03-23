SASKİ, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde Sakarya’nın 16 ilçesindeki ilköğretim okullarında suyun bilinçli kullanımına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemeye başladı. Eğitimlere katılan çocuklara ‘Su Müfettişi’ unvanı verilerek, su tasarrufu konusunda sorumluluk bilinci kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisine dikkat çektiği eğitimlerinde, minikler suyun geleceği için bilinçli hareket etmeye teşvik edildi. 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde başlayan eğitimlerle 16 ilçedeki okullarda miniklere suyun önemi ve bilinçli kullanımı hakkında bilgiler verilecek. Eğitimlerin ilk durağı Geyve Doğantepe Şehit Erkan Eren Ortaokulu ve Taraklı Atatürk İlkokulu oldu. Program sonunda miniklere ‘Su Müfettişi’ rozeti takıldı. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, eğitime katılan çocuklara su müfettişi rozetlerini takarak, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Su, hayatın en temel unsurlarından biri ve bizler de bugün yaptığımız çalışmalarla bu değerli kaynağı koruyoruz. İklim krizinin su kaynaklarına etkisini hep birlikte azaltacağız. Artık sizler de ‘Su Müfettişi’ olduğunuza göre bu sürecin bir parçası olarak suyun israf edilmemesi için duyarlı olmalısınız. Evde, okulda ve hayatın her alanında suyun boşa akıp gitmesine, israf olmasına müsaade etmeyeceksiniz. Her birinize güvenimiz tam. Geleceğin suyuna hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.