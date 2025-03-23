Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turu serisinin son karşılaşmasında Uşak Basketbol’a konuk olacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, serinin son mücadelesini 24 Mart Pazartesi günü Uşak’ta çıkacak. 20.30’da başlayacak karşılaşma TBF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını ise Play-Off Final grubuna yazdıracak.