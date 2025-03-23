Bazı basın yayın organlarında yer alan “MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor” iddiasının İletişim Başkanlığı'nca manipülatif haber olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırlandığını kaydederek, "Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması yasal bir zorunluluktur. Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve “aradaki farkın kaynağının bilinmediği” şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir" denildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.