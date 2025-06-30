Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Yunanistan’da koşulan Akropol Rallisi’ni Junior WRC ve WRC3 klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibi, pilot Ali Türkkan ve co-pilot Oytun Albayrak ile birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası’nın Junior WRC kategorisinde Türkiye’ye ilk birinciliğini kazandırdı. Takvimdeki en zorlu yarışlardan biri olan Akropolis Rallisi’nde ekip, ilk etaptan son etaba kadar liderliği kimseye bırakmadı.

26 yaşındaki sürücü Ali Türkkan, zorlu toprak zeminle etaplarda baştan sona üstünlük kurdu ve rallinin dört etaplık son gününe beş dakikadan fazla bir farkla lider girdi. Tarihi zafer sonrası kısa bir açıklama yapan Ali Türkkan, "Harika hissediyoruz. Türk motor sporları tarihinde unutulmaz bir an. Bu unutulmaz ana imza attığımız için çok gururluyuz. Umarım devamı da gelecek" dedi.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tarihi başarıya dair yaptığı açıklamada, "Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olarak kabul edilen Akropolis Rallisi’ni JWRC ve WRC3 klasmanlarında lider tamamlayan pilotumuz Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak’ı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, Türk motor sporlarının başarılarla dolu olacağını düşündüğümüz yakın geleceği konusunda bizi daha da cesaretlendirdi. Önümüzde bizi bekleyen yeni ve daha büyük hedefler için de şimdiden başarılar dilerim. Ford Türkiye olarak Türk ralli tarihinde bir ilke imza atan Castrol Ford Team Türkiye ile beraber olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ise takımın Türk ralli tarihinde yeni bir sayfa açan zaferi ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Takım, Akropolis Rallisi’nde hepimizi gururlandıran bir zafere daha imza attı. Türk motor sporları tarihine geçen bu başarıda Ali Türkkan ve Oytun Albayrak’ın sergilediği azim ve tutku, hepimiz için ilham verici. Şirketimiz adına, bize bu heyecanı yaşattıkları için yürekten teşekkür ederim. Tüm hafta sonu boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek klasmanlarında ilk sırayı elde eden takımın bu başarısı, yeni zaferlerin ve şampiyonlukların da habercisi. Akropolis zaferi, Ford ile Castrol’ün yıllara dayanan mühendislik ortaklığının ve sürekli gelişim vizyonunun çarpıcı bir yansıması niteliğinde. Şimdi gözümüz bir sonraki durak olan Finlandiya Rallisi’nde. Şirket olarak, ralli dünyasında sınırları zorlamaktan ve bu heyecan dolu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."