Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde tarımsal üretimi kolaylaştıracak sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Esenli ve Parmakkurdu mahallelerinde toplam 7 kilometrelik yol, sathi kaplama ile yenileniyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Parmakkurdu Mahallesi’nde 4 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ardından Esenli Mahallesi’nde 3 kilometrelik yolda daha aynı çalışmayı başlattı.

Ağır iş makineleri desteğiyle yapılan çalışmalar sayesinde hem bölge sakinlerinin hem de yerli üreticilerin ulaşım sorunu ortadan kalkıyor. Özellikle ürün nakliyesinde yaşanan sıkıntıların sona ermesi bekleniyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener yaptığı açıklamada, "Akdeniz’de aralıksız sunulan bu hizmetler sayesinde vatandaşlarımız ve üreticilerimiz; yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan kurtulmuş olacak. Fen İşleri ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan tüm kırsal bölgelerde ve bahçe yollarında sathi kaplama çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, iki mahallede toplam 7 kilometrelik yol yenilenmiş olacak.