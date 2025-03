21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Muğla’da gerçekleştirilen fidan dikim töreninde bin adet değişik türde fidan toprak ile buluştu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen fidan dikim töreni Bayır Bozalan mevkiinde gerçekleştirildi. Fidan dikim töreninde Bin adet fidan dikimi yapılan sahaya fıstık çamı ve lavanta dikildi. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Mehmet Eriş, protokol üyeleri, STK’lar ve çocuklar katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 21 yaşındaki Down Sendromlu Fercan İrem Top ile birlikte fidan dikti. Vali Akbıyık, bugünün aynı zamanda ’21 Mart Down Sendromu Günü’ olduğunu hatırlatarak Down Sendromunun bir hastalık olmadığını, artı bir farkındalık olduğunu belirtti.