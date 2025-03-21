Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayakkabı sektörü temsilcileriyle buluştu. İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, sektörün düzenlediği fuar ve etkinliklere verdikleri destekler hakkında bilgi vererek, buna devam edeceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı kapsamında sektör temsilcileriyle buluşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Bakan Bolat, dünyanın 5 yıldır yaşadığı çalkantılı sürece işaret ederek, Kovid 19'da yaşanan süreçte Türkiye'nin aldığı tedbirlerle sektörlere can suyu ve istihdama destek verdiğini anımsattı.

ABD'nin yeni yönetimi tarafından yapılan uygulamalarla bir ticaret savaşının, yeni dönemin başladığına işaret eden Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin dengeli olduğunu anlattı. Bolat, Türkiye'nin her zaman bütün sektörlerle alakalı destekleyici tedbirleri aldığına dikkati çekerek, bunlardan birinin de istihdam desteği olduğunu hatırlattı. Beş önemli sektörde verilmeye başlanan istihdam desteği hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, bu hafta Eximbank ile gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2025 yılı için yeni yol haritasının çizildiğini ihracatçıları daha destekleyici aksiyonlar alacaklarını belirten Bakan Bolat, "Alıcı krediler uygulamasının başlaması mümkün olacak ve ülke programları ilanına başlanacak. Bu da Eximbank tarihinin önemli dönüm noktası olarak yaptığımız toplantıdaki yeni yol haritasının sonuçları. Teminatlar konusunda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) üzerinden ciddi teminat veriyoruz. İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı" dedi.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli ortaklarındaki ekonomik canlanmanın başlamasıyla bunun etkilerinin Türkiye'deki sektörler tarafından da hissedileceğini dile getiren Bolat, yeni pazarlar için çalışılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin istikrar içinde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Yeni pazarlar için bütün dünyaya radarlarımızı açacağız, dünyayı tarayacağız. Bütün bu çabalarla iyiye gideceğiz." dedi.

Bakan Bolat, daha sonra basına kapalı gerçekleşen kısımda da sektörün talep ve önerilerini ilk ağızdan dinledi.

Görüşme sonrasında fuar alanındaki standları gezerek, sektörümüzün ürettiği ürünler, yaptıkları çalışmalar, ihracat süreçleri ve uluslararası katılıma dair bilgiler aldı.