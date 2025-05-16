15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında, Göcek koylarında Akdeniz Koruma Derneği ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde su altı temizliği gerçekleştirildi. Akdeniz Koruma Derneğinden uzman dalgıçlar ile yürütülen çalışmaya D-Marin Göcek de dalış ekipleriyle katkı sundu. Su altı temizlik etkinliğinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililer de yer aldı.

Dünya İklim Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, insan faaliyetlerinin doğa ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Deniz dibinden toplanan insan kaynaklı atıklar, deniz yaşamından uzaklaştırılarak ekosistemin korunmasına katkı sağladı.

Su altı temizliği sırasında toplamda yaklaşık 146 kilogram atık deniz dibinden çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında 55 adet cam şişe, 35 pet şişe, 62 metal teneke, 41 parça tekstil ürünü, 13 demir parça, 14 kg halat, 3 kg balıkçılık malzemesi, bir adet güneş paneli ve çeşitli poşet, misina ve sportif malzemeler yer aldı.

Özellikle misinalar (500 gr/120 m), plastik poşetler (16 adet - 400 gr) ve terk edilmiş sportif ekipmanlar gibi parçalar, deniz canlıları için ciddi tehdit oluşturan dikkat çekici kalıntılar arasında yer aldı. Toplanan atıklar Fethiye Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırıldı.

Dünya İklim Günü, iklim krizine dikkat çekmek ve bireysel-toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün. Bu doğrultuda gerçekleştirilen su altı temizliği, deniz tabanında biriken atıkların ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak deniz çayırları ve mercan resifleri gibi hassas habitatları tehdit ettiğine dikkat çekmeyi amaçladı. Ayrıca mikro plastik kirliliğine neden olan bu atıklar, deniz canlılarının yanı sıra geçimini balıkçılıkla sağlayan kıyı topluluklarını da olumsuz etkiliyor.

Akdeniz Koruma Derneği Proje Yöneticisi Işıl Arslan, "Deniz tabanındaki insan kaynaklı atıklar, ekosistem üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Önemli ekosistem restorasyonu çalışmaları arasında gördüğümüz su altı temizliği ile bu baskıyı biraz da olsa azaltmayı hedefliyoruz" dedi.