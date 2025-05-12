Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen öğrenci festivali DÜFest 2025, üçüncü gününde de birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen ve büyük bir ilgi ile takip edilen DÜFest, gün boyu ziyaretçilerini ağırlarken, Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, stantları tek tek ziyaret ederek öğrenciler ve katılımcılarla sohbet etti. Öğrenci topluluklarının çalışmalarını takdir eden Rektör Sözbir, festivale renk katan tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Festivale kültürel zenginlik katan Pakistanlı uluslararası öğrencilerin dans gösterisi ve renklerin büyüleyici şöleni Colorfest ile hareketlenen festival, Kültür Sanat ve Dans Topluluğu, Spor Bilimleri Topluluğu, Sosyal Danslar Topluluğu ve Kafkas Halk Dansları, Şarkıları ve Müzikleri Topluluğu’nun gösterileri ile devam etti.

Öğrenci konserlerinin ardından DJ Ali Hakan Eren’ın ritmiyle devam eden gecede sahne alan İslam Manafov’un eşsiz piyano resitali, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kendine özgü tarzı ve sahne enerjisiyle öğrencilerin büyük beğenisini toplayan EDİTÖR A.P grubu, en sevilen parçaları DÜFest sahnesinde seslendirerek izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.