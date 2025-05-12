Ağrı’da bulunan Bekiran Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirip kartpostallık manzaraların tadını çıkardı.

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde yer alan Bekiran Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Kar suları ile beslenen ve etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken şelale, ziyaretçilerine hem huzur hem de görsel bir şölen sundu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen bir grup doğasever, Bekiran Şelalesi’ni ziyaret etti. Eşsiz manzara eşliğinde piknik yapan grup, serin suların aktığı şelalede fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Doğayla baş başa kalmak isteyen fotoğraf tutkunları da, şelalenin çevresinde objektiflerine yansıyan karelerle unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Doğaseverlerden Hacer Işık, "Ağrı merkezde geçen çok çetin kıştan sonra çok şükür baharımız geldi. Biz de doğa severler olarak hep beraber Ceylanlı köyüne bağlı olan Bekiran Şelalesi’ndeyiz. Hep beraber gezdik, baharın tadını çıkardık. Bu şelale kar ve yağmur sularından beslenen harika bir şelalemizdir. Hepinizi bekleriz" diyerek doğaseverleri bölgeye davet etti.