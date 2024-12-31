Antalya’nın simgelerinden Düden Şelalesi, 2024 yılında 840 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan şelale, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam etti.

Antalya’nın doğa harikalarından Düden Şelalesi yaz kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan şelale 2024 yılında 840 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şelalenin, en yoğun ziyaretçi ağırladığı aylar, 128 bin kişi ile Temmuz ve 150 bin kişi ile Ağustos oldu.

Nisan ve Mayıs aylarında ortalama 75 bin kişiyi ağırlayan Düden Şelalesi, baharın canlanan doğasıyla büyüleyici bir atmosfer sundu. Düden Şelalesi’ni, yılın son ayı Aralık’ta da 13 bin kişi ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesini yaptığı şelale, eşsiz manzarası, gürül gürül akan suyu ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.