Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat denetimlerini gerçekleştirdi.

Asgari ücret artışının ardından vatandaşların alışverişte olumsuz etkilenmemesi ve piyasa düzeninin korunması amacıyla yapılan denetimlerde, haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi hedeflendiği ifade edildi. Denetimlerin 2025 yılı boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun’un da katılımıyla kent merkezindeki çok sayıda markette yüzlerce ürün ve etiket incelendi. Özellikle gıda, et ve süt ürünleri, sebze-meyve ile bakliyat fiyatlarında asgari ücret artışı öncesi ve sonrası yapılan fiyat değişiklikleri kıyaslandı. Denetimlerde, güncel etiket ve fiyatlar detaylı şekilde kontrol edilerek muhtemel fırsatçılık vakaları tespit edilmeye çalışıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada deprem sonrası zor günler geçiren halkın ekonomik yükünü artıracak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Başkan Tutdere, “Bilindiği gibi deprem nedeniyle halkımız zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik şartların zorlanmaması ve vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi için zabıta ekiplerimiz gece gündüz sahada. Fırsatçılığa asla prim vermeyeceğiz” diye konuştu.