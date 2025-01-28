Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, üyelerine ve yatırımcılara KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Programından yararlanma çağrısında bulundu.

Sanayi işletmelerinin verimliliklerini, üretim kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen stratejik bir destek mekanizması olarak Kapasite Geliştirme Destek Programı ilk çağrısına çıktı. Program, işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarına, teknolojik altyapılarının geliştirilmesine ve tedarik zinciri etkinliğinin artırılmasına yönelik çözümler sunarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

DTSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, son zamanlarda yüksek faizlerden dolayı finansman maliyetleri yatırımcıların en önemli sorunu haline geldiğini belirterek, “TCMB Para Politikası Kurulu tarafından son iki toplantıda 2,5’er puan indirim yapılmış olsa da yüzde 45 hala yatırıcılar için yüksek bir maliyet anlamına geliyor. Bugün yıllık yüzde 25 ile kredi imkânı olsa bekletilen sanayi yatırımlarının hızlanması kuvvetle muhtemel bir senaryo. İşte KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Programı bu senaryoyu sanayi yatırımcılarına sunduğundan program açıklanır açıklanmaz üyelerimize bilgi verdik ve Odamızda KOSGEB Diyarbakır Müdürü ve yetkin uzmanlarının sunumuyla bir bilgilendirme toplantısı düzenledik” dedi.

Programdan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belli şartlar dahilinde yararlanabildiğini ifade eden Avşar, “NACE kodu C olan bütün imalat sanayi alanlarının yanı sıra Telekomünikasyon, Bilgisayar programlama danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bilgi hizmet faaliyetleri ile Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren sektörler destek kapsamında. Öncelikle işletmelerin Anonim ya da Limited şirket statüsünde ve hızlı büyüyen işletme olması gerekiyor. KOSGEB tanımına göre bugün için baz yıl olarak alınan 2020 bilançosunda en az 10 çalışanı olan ve sonraki 3 yıl boyunca istihdam sayısını veya net satışlarını yıllık ortalama yüzde 10 artırmış işletmeler hızlı büyüyen işletme olarak kabul ediliyor. Başvuru yapacak imalat sanayii işletmeleri Sanayi Sicil Belgesine sahip olmalı. Ayrıca başvuru yapacak bütün işletmelerden İşletme Değerlendirme Raporu (Findeks) zorunlu olarak talep ediliyor” diye konuştu.

Hızlı büyüyen işletme şartları yerine getirilemese de imalat sanayi işletmeleri için birtakım istisnaların mevcut olduğunu kaydeden Avşar, “Programa göre yararlanıcı olmak isteyen KOBİ hızlı işletme olmasa da, KOSGEB & TÜBİTAK destekli Ar-Ge/Ür-Ge /yenilik projesini son 5 yılda başarılı olarak tamamlamış olması ya da 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi olması ya da Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olması ya da Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermesi ya da tedarikçi geliştirmeye yönelik projelerde büyük işletme ile yapılan sipariş sözleşmesi bulunması durumunda başvuru yapabiliyor” şeklinde konuştu.

Destek programı kapsamında işletmelerin makine, teçhizat ve kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ile işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine 20 puanlık geri ödemesiz destek sağlanacağı bilgisini paylaşan Avşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Politika faizi düştükçe bu indirim de KOSGEB Başkanlığı tarafından değerlendirilip güncellenebilecek. Bugün için 20 milyon TL tutarındaki kredide 20 puanlık faiz indirimi yaklaşık 7 milyon TL bir indirime karşılık geliyor. Tabi yatırımın uygulama süresi olan 2 yıl ödemesiz dönem olacak. Bu da yatırımcı için rahatlatıcı bir etken. Sonrasında 3’er aylık taksitler halinde 3 yıl içerisinde geri ödeme yapılacak. Bu programın en can alıcı noktası aynı zamanda faiz desteği haricinde teşvik belgesinin sunduğu imkanlardan yararlanabiliyor olmak. Halihazırda teşvik belgesi olup henüz bir harcama yapmayan ya da yeni bir teşvik belgesi almak suretiyle yeni yatırım yapmak isteyenler aynı zamanda bu programdan yararlanabilecek.”

Kapasite Geliştirme Programının bu çağrısı için son başvuru tarihinin 28 Şubat 2025 olmakla birlikte 2025 yılında haziran ve ekim aylarında yeni çağrıların açılması planlandığını belirten Avşar, “Yatırımcılar programın son başvuru tarihinden sonra yaklaşık 2 aylık bir değerlendirme sürecini de göz önünde bulundurmalı. Yatırımcılar Diyarbakır KOSGEB Müdürlüğünün yanı sıra Odamız bünyesindeki KOSGEB Temsilciliğinden ve Kaynak Geliştirme Ofisimizden destek alabilirler” dedi.