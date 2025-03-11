Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının Meclis, Yönetim, Disiplin, Yüksek İstişare, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları ile Meslek Komitelerinde görev alan farklı yaş grubu ile sektörlerindeki iş insanlarıyla geleneksel iftar etkinliğinde buluştu.

Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı’nın (PASVAK) Merkezefendi Sosyal Tesisleri’ndeki Aşevinde gerçekleştirilen DTO’nun idari kurullar ve yönetimlerine yönelik geleneksel iftarı, büyük ilgi gördü. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın konuklarını kapıda karşıladığı etkinlik, odanın Meclis, Yönetim, Disiplin, Yüksek İstişare, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları ile Meslek Komitelerinde görev alan farklı yaş grupları ile sektörlerdeki iş insanlarını bir araya getirdi. Davetliler, akşam ezanın okunmasıyla açtıkları oruçlarını, İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin’in duasıyla tamamladılar. Keskin, kendilerini hayırsever iş insanlarıyla buluşturan etkinlikten dolayı oda yönetimine teşekkür ederek iftar sofralarının bereketinin işlerine de yansımasını diledi. Daha sonra Başkan Erdoğan kürsüye geldi; üyelerine hitap etti.

"Biz, büyük bir aileyiz"

Kısa bir hoş geldiniz konuşmasıyla odanın yönetimde yer alan kurul ve komite organlarındaki üyelerine seslenen Başkan Erdoğan, ramazanın birlik, bereket, dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek bu duygularla aynı sofralarda buluşanların dualarının topluma ve işlerine bereket olarak yansıdığının altını çizdi. "Bugün farklı yaş ve sektörlerdeki başarılı iş insanlarımızla buluştuğumuz iftarımızın burada yapılıyor olması da en az bu kadar manidar ve anlamlıdır. PASVAK Aşevimiz, uzun yıllardır hiç aksatmadan çok önemli bir sosyal görevi layıkıyla yerine getirmektedir; emeklerinden ve şehrimize hizmetlerinden dolayı dernek başkanımızla yönetimine ve gönüllülerine teşekkür ederiz" diyen Başkan Erdoğan, ramazanda odalarının yönetim kadrolarında yer alan birbirinden değerli isimlerle beraber olmaktan son derece mutluluk duyduklarını vurguladı. Erdoğan, "Bugün burada olduğu gibi çoluk çocuk ailelerimizle birlikte daha nice ramazanlar görmemizi diliyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Son iki yıldır, pandemi ve asrın afeti niteliğindeki 6 Şubat depremi sonrasında afetzedelere yardım olarak değerlendirmek istediğimiz için bu geleneksel etkinliğimize ara verdik. Onun için bugün burada tekrar buluşmak bizim için ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Son iftarımızdan bu yana aramızdan ayrılanlar da oldu, onları da rahmetle anıyoruz; bugünkü dualarımız onlar için de" dedi.

"DTO, şehrin en büyük ve en etkin sivil toplum kuruluşudur"

DTO’nun 640 kişiyi bulan yönetim kadrolarıyla kendini şehre adamış bir hizmet ordusu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, kesintisiz sürdürüyoruz. Masa başında değil bizzat sahadayız; bugüne kadar 2200 üyemizi ziyaret ettik. Sektörlerimizle ve üyelerimizle sürekli istişare halindeyiz. Son 6 yılda, 6 bin üye daha kazandık; 23 bin üyeye yaklaştık. Denizli’nin en etkin ve en aktif sivil toplum kuruluşuyuz. Hem iş aleminde hem de sosyal sorumluluk alanlarında aktif bir şekilde öncü olarak yer aldık. Geçen yıl, yurt içi ile yurt dışındaki fuarlara 410 üyemizi götürdük. Her yıl en az bu civarda firmamızdan üyelerimizi, dünyanın en büyük sektörel fuarlarına yolluyoruz. Sayının yıllık 700’ü bulduğu da oluyor. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, Polonya, Yunanistan ve Dubai gibi çok sayıda ülkeye gittik, stant da açtık; Denizli ekonomisine ve sektörlerimize katkı sağladık. Şehrimizde yapılan fuarların sayısını da iki katına çıkardık ve kapsamlarını da bölgesel ve uluslararası olarak genişlettik. KOBİ’lerimizin, ihracatçı firmalar haline gelmesini istiyoruz. Amacımız onları da uluslararası rekabete katarak ihracatımızı ve istihdamımızı daha da artırmak. Sektör çeşitliliğimiz, her geçen gün artıyor; başta tekstil, ev giyimi ve kablo olmak üzere gıda, turizm, inşaat, mermer ve makinanın yanında teknik tekstilde de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Kişisel ve mesleki eğitim kapsamında da 140’tan fazla başlıkta, 11 bin 500 vatandaşımıza ücretsiz eğitimler ve sertifika verdik" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, müjdeler de verdi

DTO’nun gelecek günlere dair planlamalarından da bahseden Erdoğan, "Bu yıl geçen yıldan daha fazlasını üretmek ve şehrimize katkımızı büyütmek için kolları sıvadık, çalışmaya başladık. 2025, Denizli Ticaret Odası’nın ve üyelerimizin yılı olacak inşallah. Programımıza aldığımız konuların sadece en önemlilerini sizlerle bir kez daha kısaca paylaşmak isterim. Sizler, görevleriniz gereği bizleri yakında takip ediyorsunuz ve düzenli olarak gelişmelerden ayrıntılı bilgilendiriliyorsunuz, onun için de bunları zaten biliyorsunuz, çünkü işin bizzat içindesiniz. Yeni karma ve ihtisas sanayi siteleri oluşturmaya yönelik projemiz var. Tarım ürünlerini daha iyi işlemek, ticarete ve ekonomiye kazandırmak için, gıda ve geri dönüşüm işletmelerine yönelik bin 200 dönümlük bir alanın tahsisini tamamladık. Firmalarımız bu sayede, dağınık bir şekilde değil de bir arada olacaklar; kendi enerjisini üreten, çevreci ve modern binalarda hizmet verecekler. Turizmde, günübirlik konaklama süresini artırmaya yönelik de projelerimiz var. Turizm ve Kültür Rotası Geliştirme Projemiz ile Termal Turizm ve Sağlık Turizmi Geliştirme Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Bunların yanında sanayicilerimize yönelik Yeşil Sanayi ve Sürdürülebilir Dijital Üretim Merkezi Projesi ile Denizli Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Projemiz de var. Bu arada, yeni hizmet binamızı da 2026’nın ortasına doğru faaliyete geçirebilmek için hazırlıklarımız devam ediyor, en iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerle el birliği ile çalışarak, bugüne kadar yaptıklarımız gibi bu konularda da kısa zamanda başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.