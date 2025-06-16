DSİ 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Pasinler ilçesinde, yeraltısuyu temin sistemlerini yerinde inceledi.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Yeraltısuları Daire Başkan Sayın İsmail Sevim, Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Karagöz ve Su Sondaj Şube Müdürü Salih Gürel Ünsal, Makine ve Elektrik Şube Müdürü Sayın Yücel Aktaş ile ilgili şube müdürleri ve teknik heyet, Pasinler Sulama Kooperatifi yenileme kuyularında saha incelemelerinde bulundu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Gerçekleştirilen teknik ziyaret kapsamında, yeraltısuyu temin sistemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş; sürdürülebilir ve verimli su yönetimi hedefiyle izlenecek çalışmalar ele alınmıştır. DSİ olarak, ülkemizin su kaynaklarını en etkin şekilde yönetmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına sahada olmaya devam ediyoruz" denildi.