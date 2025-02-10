Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Adana’ya son 22 yılda, 139 milyar 467 milyon TL değerinde 133 tesis inşa ettik. Adana’da suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Adanalılar için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkenin dört bir yanında yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Adana’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Adana’da inşa ettiğimiz 17 sulama tesisi ile 647 bin 590 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Adanalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı" dedi.

"Adana’nın suyuna sahip çıkıyor, inşa ettiğimiz baraj ve göletlerimizde depoluyoruz"

Adana’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken Balta, "Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Adanalılar için son 22 yılda, 139 milyar 467 milyon TL değerinde 133 tesis inşa ettik. Adana’da son 22 yılda hizmete aldığımız 12 baraj ve 1 gölet ile 673 milyon m su depolama hacmine ulaştık" diye konuştu.

"Yeni depolama tesislerimizde inşaat çalışmaları devam ediyor"

DSİ Genel Müdürü Balta, "Adana’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Bu baraj ve göletlerin tamamlanması ile bereketli Adana topraklarını sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 60 adet taşkın koruma tesisi ile Adana şehir merkezi, 91 adet yerleşim yeri ve 479 bin 940 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 17 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ile sağlanan faydalar çiftçimizi memnun ediyor"

Adana’da toplam 2 milyon 840 bin 580 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Balta, "Adana’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında tamamladığımız 15 proje ile 2 milyon 840 bin 580 dekar alan toplulaştırılmış ve yıllık 1 milyar 704 milyon TL tarımsal gelir artışı sağlanmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Balta, Adana’da son 22 yılda 28 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak 6.032 milyon kwH ortalama üretime ulaşıldığını kaydetti.