Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Balıkesir’in Karesi ilçesinde yürütülen "Çay Deresi 3. ve 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı" projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devlet Su İşlerinin gerçekleştirdiği proje kapsamında, şehir merkezinden geçen bin 835 metre uzunluğundaki dere ıslah ediliyor. Aynı zamanda 15 adet yol geçiş yapısı ve bin 835 metre uzunluğunda çift taraflı korkuluk imalatı da devam ediyor. Yetkililer, tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Karesi ilçesinin taşkın tehlikesinden korunacağını belirtti.

Proje, yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre güvenliğini de artırmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Karesi halkı taşkınlardan kaynaklanabilecek zararlardan korunacak ve daha güvenli bir yaşam ortamına kavuşacak.