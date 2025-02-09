Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ programında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin yaşamını ve manevi mirasını anlattı.

Van İl Halk Kütüphanesinin konferans salonunda düzenlenen ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yılmaz’ın selamla konuşmasıyla başladı. ‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ konferans serisini Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, alim ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumi ile başladıklarını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönem içinde konferansların devam edeceğini söyledi. Yılmaz, konferans davetini kabul eden Dr. Demirbağ’a da teşekkür etti.

Mevlana’nın gerçek kimliği ve öğretilerinin yanlış anlaşılmasına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ, "Mevlana, yüzyılda bir gelen eşsiz bir insandır. Onun hayatı ve öğretileri, sadece bizler için değil, tüm insanlık için büyük bir değer taşımaktadır. Ne yazık ki Mevlana’nın gerçek kimliği zaman zaman gözden kaçırılmakta, yanlış anlaşılmakta ve çarpıtılmaktadır. Bu durum, kültürümüze büyük zarar vermektedir. Mevlana’nın gerçeğini tanımak için direkt olarak onun eserlerini okumamız gerekir. Başkalarının yorumlarından ziyade, Mevlana’nın kendisiyle tanışmalıyız" dedi.

Dr. Demirbağ, Mevlana’nın öğretilerinin sadece Batı’da değil, dünya çapında da büyük bir ilgi gördüğüne vurgu yaparak, "Mevlana, Batı’da da hayranlıkla takip edilen bir şahsiyet olmuştur. Ancak Mevlana’nın kendisi, Hazreti Peygambere olan derin sevgisini ve tevazusunu şu şekilde ifade etmiştir. ’Ben Hazreti Peygamberin (S.A.V.) toz zerresiyim.’ Bu söz, Mevlana’nın insanlık için ne kadar değerli ve yüksek bir ruh olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mevlana öğretilerinin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğine işaret eden Demirbağ, "Onun gerçek anlamda tanınması için daha fazla çaba gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren konferansa Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yılmaz, Müdür Yardımcısı Murat İpek, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.