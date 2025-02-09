İzmir’de doğup büyüyen ve Sivas’ın Zara ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran’ın anlattığı kar anısı yürekleri ısıttı.

Sivas’ın Zara ilçesine 2024 yılında atanan ve 1 yıldır Kaymakamlık görevini sürdüren Enes Emircan Buyuran’ın kar duası, görenlerin içini ısıttı. İzmir’de İlkokul yıllarında kartopu oynamak için Allah’a dua ettiğini söyleyen Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Zara ilçesinde görev yaptığında yolların kapanmaması için yağmaması yönünde dua ettiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Kaymakam’ın, "Ben İlkokulu ve Liseyi İzmir’de okudum. Ben İzmir’deyken Allah’a hep dua ederdim. Derdim ki ‘Allah’ım, bir kar yağsın da oyun oynayalım’ derdim. Sonra Kaymakam oldum Zara’ya geldim. Şimdi de Allah’a dua ediyorum, ‘Allah’ım kar yağdırma da yollar kapanmasın’ diye" sözleri, büyük ilgi topladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya videoyu paylaştı

Kaymakamın yürek ısıtan videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevgili Kaymakamım hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı" ifadelerine yer verdi.