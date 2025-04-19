Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’ndan 2 proje destek almaya hak kazandı.

Proje danışmanlığını Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik’in yaptığı İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı öğrencilerinin hazırladığı "İçme Suyu Kalitesini, Asitik, Bazik ve Çözünmüş Katı Madde Oranlarına Göre Tespit Eden, Yapay Zekâ Destekli Mobil Kullanıcı Arayüzlü, Çevrimiçi Veri ve Konum Bilgisi Aktarım Yeteneğine Sahip Sistem Tasarımı" başlıklı Tübitak 2209 A Projesi kabul edildi.

Proje yürütücülüğünü, Sudenur Pehlivan, proje ortaklığı görevini ise Hüseyin Erdoğan, Muhammed Taha Topçu ve Melike Yiğit isimli öğrencilerin gerçekleştireceği bilgisi edinildi.

Proje danışmanlığını Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu’nun yaptığı Harita ve Kadastro Programı öğrencilerimizden Zeynep Nur Gülaydın’ın yürütücü, Hatice Beyza Karaağaç’ın araştırmacı olduğu "CBS Tabanlı Dijital İkiz Modeli Kullanılarak Sürdürülebilir Şehirler için Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" başlıklı proje 2209 A Programı kapsamında kabul edilen diğer bir proje oldu.

Konuyla ilgili konuşan Zeynep Nur Gülaydın; " Projede, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesinde yer alan bir toplu konut örneğinde, binaların çatı ve cephe yüzeylerindeki güneş enerjisi potansiyelini tahmin etmek, analiz etmek ve değerlendirmek için CBS tabanlı dijital ikiz modelini kullanan bir yaklaşım uygulanacaktır. Araştırmada uygulanacak yaklaşım ile kentsel ortamda güneş enerjisi üretim kapasitesi nicelleştirilerek, politika yapıcılar, şehir plancıları ve enerji paydaşları için daha temiz enerji üretimine doğru ilerlemeye ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik değerli çıkarımlar elde edilecektir. Bununla birlikte, araştırmada elde edilecek sonuçlar yenilenebilir enerjiyi mevcut enerji sistemine entegre etmek için etkili stratejilerin belirlenmesini kolaylaştıracak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdünü hızlandıracaktır" dedi.

Her iki proje ekibi Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’i ziyaret ederek projeler hakkında bilgilendirme yaptılar. Prof. Dr. Çelik ise proje ekiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.