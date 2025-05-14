Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Topluluğu "Nesilden Nesile Sıfır Atık" Projesi kapsamında gerçekleştirdiği Uygulama ile mutfakta sıfır atığın ipuçlarını öğrencilerle paylaştı.

DPÜ Gastronomi Topluluğu’nun Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projesi kapsamında kabul olan ve 30 Nisan 2025 tarihi itibariyle başlayan Nesilden Nesile Sıfır Atık Projesinin kapanışı 75. Ortaokulu’nda yapıldı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi Görevlileri ve 75. Yıl Ortaokul İdaresi ile GSB Tavşanlı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri ve Proje Takip Koordinatörü Bünyamin Akın’ının da katıldığı etkinlikte; Gastronomi Topluluğu öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle çeşitli tarifler yaptı. Mutfakta sıfır atık konusu hakkında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Proje doğrultusunda Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 15 Ortaokul’da 1000’ni aşkın öğrenciye Gastronomi Topluluğu öğrencileri tarafından Nesilden Nesile Sıfır Atık konulu sunum yapıldı.

DPÜ Gastronomi Topluluğu’nun Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES projesi kapsamında kabul olan ve 30 Nisan 2025 tarihi itibariyle başlayan Nesilden Nesile Sıfır Atık projesinin kapanışı 75. Yıl Ortaokulu’nda yapıldı.

İlçe Milli Egitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı’nın da ziyarette bulunduğu etkinlikte Gastronomi Topluluğu öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle çeşitli tarifler yaparak mutfakta sıfır atık konusu hakkında uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.