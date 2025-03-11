Siber güvenlik ile ilgili kanun teklifinin TBMM'ye getirilmesinin önemli bulduklarını ifade eden Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, bu teklifin eksikleri giderilmezse, getirilen yapıdan beklenilen verim alınamayacağını söyledi.ANKARA (iGFA)- Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmelerinin TBMM Genel Kurulunda devam edeceğini belirtti.

Teklifin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Altıntaş, her zaman olduğu gibi bu önemli kanun teklifi de alelacele hazırlanmış, dar bir bürokratik çerçevede ele alınmış, milletin iradesinden çok, bürokratların bakış açısıyla şekillendirilerek komisyondan geçirildiğini belirterek, "Görünüşe göre bu önemli kurum, BTK ya da RTÜK gibi yeni bir bürokratik kurul haline getirilmektedir." dedi.

Kanun teklifinde, siber saldırıların daha çok kriminal kişilerden ve örgütlerden kaynaklanacağının varsayıldığına dikkati çeken Altıntaş, yabancı devletlerin desteklediği örtülü siber saldırıların tespit edilmesi durumunda nasıl bir adım atılacağı konusunun, ulusal güvenlik açısından büyük bir soru işaret olduğunu savundu.

Siber suçlarla mücadelede hukuki düzenlemelerin yetersiz kalabileceğini dile getiren Altıntaş, özel yetkili bir savcı atanması gibi daha somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zira bu suçların failleri sınır tanımayan ağlar üzerinden eylemler yapabilir ve mevcut savcılık düzenimiz bu tür olayların delillerinin belirlenmesinde yetersiz kalabilir. Görevden ayrılan personelin benzer işlerde çalışmasına yönelik kısıtlamalar, birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde genişletilmeli. Bu tür hassas durumlarda çalışan kişiler görevleri sona erdikten sonra dahi kritik bilgilerle ilişkili riskler yaratabilir. Siber güvenlik gibi kritik bir alanda kanun teklifi getirilmesini çok önemli buluyoruz. Fakat bu teklifin eksikleri giderilmezse, getirilen yapıdan beklenilen verim alınamayacaktır."