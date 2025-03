Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında ATA Eğitim Merkezi’nde down sendromlu çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlik düzenledi. Bir günlüğüne itfaiyeci olan down sendromlu çocuklar, itfaiyeci kıyafetlerini giyip halatla kayarken, bahçede yanan bir aracı söndürdü.

Büyükşehir Belediyesi ’Yok Birbirimizden Farkımız Farkındaysak +1 Aradayız’ mottosuyla ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evleri’nden faydalanan Down Sendromlu çocuklar, ATA Eğitim Merkezi’nde bir günlüğüne itfaiyeci oldu. Etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de katıldı. İlk olarak ATA Eğitim Merkezi bünyesindeki görevli personel tarafından çocuklara yangın eğitimi verilirken, ardından kısa bir yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyeci kıyafetlerini giyip, halatla kayan çocuklar, bahçede yanan bir aracı söndürdü. Hep birlikte pasta kesen ve günü eğlenerek geçiren çocuklara görevlerini başarıyla tamamlamaları dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından sertifikaları ve hediyeler verildi.

"Çocuklar, kıyafetleri giyip itfaiyeci oldular"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, İtfaiye teşkilatı ile iş birliğinde düzenledikleri etkinlikte down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya geldiklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman down sendromlu bireylere hizmet verdiklerini ifade eden Gerboğa, farkındalık gününde daha farklı bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Önce itfaiye teşkilatımız çocukların ailelerine yangın ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Daha sonra uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdik. Kuleden zipline ile çocukları kurtardık. Yanan bir araba söndürdük. Çocuklar, itfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiyeci oldular. Vatandaşlarımızın down sendromu ile ilgili farkındalığını artırıcı güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinlikte çocuklarıyla birlikte eğlenen aileler de organizasyon için teşekkür etti.