Babadağ Belediyesi, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfına (DOSAV) bağlı DOSTEK Koleji, kültür, sanat ve eğitimi bir araya getiren önemli bir işbirliğine imza attı.

2025 yılı Ekim ayında Babadağ’da gerçekleştirilecek olan BabaFest kapsamında, DOSTEK Koleji öğrencilerinin kendi tasarlayıp diktikleri kıyafetlerle gerçekleştirecekleri özel bir moda defilesi düzenlenecek.

Söz konusu işbirliğini resmiyete kavuşturan protokol, Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ve BASİAD Yönetimi, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü ve DOSAV Genel Sekreteri Ahmet Taş’ın katılımıyla imzalandı.

DOSTEK Koleji tasarlayıp dikecek, Babadağ kumaşları defilede boy gösterecek

Protokol doğrultusunda, DOSTEK Koleji Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, festival için Babadağ ilçesinde yerel dokuma tezgâhlarında dokunan Babadağ kumaşlarının tanıtılabilmesi amacıyla bu kumaşlardan özgün tasarımlarını üretme ve defilede sergileme imkânı bulacak. Öğrenciler, yalnızca kıyafet tasarlamakla kalmayacak; aynı zamanda bu kıyafetleri dikerek profesyonel bir defile sunumu gerçekleştirecekler.

Etkinlik, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmanın yanı sıra, Babadağ’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sanatla buluşmasına da vesile olacak. Böylece hem eğitim hem de yerel tanıtım açısından önemli bir adım atılmış olacak.

"Eğitim, sanayi ve kültürel faaliyetlerin buluştuğu önemli bir etkinlik"

İmzalanan protokol ile ilgili görüşlerini paylaşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "BabaFest, sadece bir festival olmanın ötesine geçerek eğitim, sanayi ve kültürel faaliyetlerin etkisinin arttırılması arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda imzalanan protokol, gençlerimize pratik uygulama alanı sunarken, yerel yönetim ve iş dünyasının eğitime verdiği desteği de gözler önüne seriyor. DOSTEK Koleji öğrencilerimizin emeklerini ve başarılarını gözler önüne sereceği etkinliğin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Böylesine değerli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Babadağ Belediye Başkanımız Murat Kumral ve BASİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Doğan Değirmenci ile yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ise BabaFest’e desteklerinden dolayı Denizli OSB Yönetimine, DOSAV’a ve DOSTEK Koleji yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.