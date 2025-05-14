Kütahya’nın Tavşanlı Arslanbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İspanya’nın Tarragona ilindeki Institut pblic Julio Antonio okulları arasındaki başarılı Erasmus+ Projesi iş birliği devam ediyor. 4 yıldır sürdürülen proje kapsamında bu yıl da İspanya’dan misafir öğrenciler Tavşanlı’da ağırlanıyor.

Proje çerçevesinde, engelli-yaşlı bakım alanında eğitim gören 4 İspanyol kız öğrenci, Tavşanlı Belediyesi Cemil Köylü Huzurevi’nde stajlarına başladı. Öğrencilere eşlik eden öğretmenleri Mireia Simon, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri bu anlamlı projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.

Tavşanlı’ya üçüncü kez geldiğini belirten Mireia Simon, ilçede öğrencileri için huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslanbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus projeleri koordinatörü Remzi Tevfik Yücel ise Mireia Simon ile bu projeyi yürütmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. 2024 yılında 12 öğrenci ve 2 öğretmenle kendilerinin de İspanya’da staj deneyimi yaşadıklarını hatırlatan Yücel, uygun şartların oluşması halinde önümüzdeki yıl Tavşanlı’dan öğrencilerin tekrar İspanya’da staj eğitimi görmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Bu uluslararası iş birliği projesi, öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunarken, okullar arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor.