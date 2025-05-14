Antalya’da resim ve seramik sanatını bir araya getiren "Mistik Dokular" sergisi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 9 Haziran’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Mağara resimlerinden Anadolu’nun kadim ritüellerine uzanan bir ilhamla hazırlanan serginin küratörlüğünü Şebnem Toker Bahar üstlendi. Sergide yer alan eserler ise ressam Cenk Mısırlıoğlu ile seramik sanatçısı Burak Tatar’a ait.

Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş’in yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Keleş, "Umarım sizi sık sık Muratpaşa’da ağırlamaya devam ederiz" diyerek, sergiye emeği geçen sanatçılara ve küratör Bahar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür çiçekleri takdim edilirken, davetliler sergiyi gezme fırsatı buldu.