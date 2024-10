Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği DOSD Meram Spor Kulübü, Down Sendromlu Bireyler Spor Okulları ile faaliyetlerine başlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un müjdesini verdiği “Down Sendromlu Bireyler Spor Okulları” ön kayıtları başladı. Eğitimler, 6-16 yaş aralığı ve 16 yaş üzerindeki bireylere iki ayrı grupta verilecek. Down sendromlu çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimine önemli katkı sağlayacak spor okullarında ön kayıtlar, Durunday Mahallesi DOSD Sokak No:8/A Meram/Konya adresinde yapılabiliyor. Okullar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler de DOSD Meram’ın 0 332 3253232 nolu telefonuna da müracaat edebilirler.

“Down sendromlu bireylerin yaşam kalitesi sporla artacak”

Down sendromlu bireyler için sporun, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından büyük faydalar sağladığı bilimsel gerçeğinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporun tüm yararlarını down sendromlu bireylerin hizmetine sunmak amacıyla DOSD Meram Spor Kulübünü hayata geçirdiklerini ifade etti. Down sendromlu bireylerin sporla, kas gelişiminden oboziteyi önlemeye, kalp sağlığından kişisel gelişimine, sosyalleşmeden becerilerinin artmasına kadar her yönden geliştiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, “Düzenli fiziksel aktivite, hareket kabiliyetini artırarak bireylerin yaşam kalitesini yükseltir. Tüm özel ailelerimiz bu gerçeğin bilincindeler. Ancak çocuklarının spor yapmasının önünde engeller vardı. Biz bu okullarla bu engelleri kaldırıyor, onların spor yapmalarının önünü açıyoruz. Kulübümüz, faaliyetlerine spor okulları ile başlıyor. Tüm down sendromlu özel bireyleri, açılan kulübümüzün etkinliklerine katılmaya ve DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Spor Okulları fırsatını değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.