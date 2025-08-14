Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programlarına yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

KOBİ’lerin, oda ve borsa temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından programlara yönelik olarak sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. Kurum olarak düzenledikleri tanıtım toplantıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde de Ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programları ile bölgeye 2025 yılı rakamlarıyla 3 milyar TL kaynak aktarılmış eş finansmanlarla birlikte 6 milyar TL’den fazla yatırım harekete geçirilmiştir. Son olarak da Ajansımız tarafından, ülkemizin yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Programla, başta kadınlar ve gençler olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinde ön plana çıkan kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim kaynakları imkanlarının geliştirilmesi için tasarlanan SOGREEN Projesi ile yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması ve sosyal kapsayıcılığın artırılması hedeflenmektedir. Ajans olarak 30 milyon TL bütçe ile ilan ettiğimiz hibe desteği programı kapsamında, TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde faaliyet gösteren mikro/küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri tarafından hazırlanacak tarım sektörü başta olmak üzere su ve enerjinin verimli kullanımı ile üretimde yeşil dönüşüm ve yeni istihdama yönelik projelere destek vermeyi hedefliyoruz. Ajansımız tarafından ilan edilen program kapsamında; su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, toprak ve su verilerinin dijital olarak izlenmesi, sensör tabanlı sulama sistemleri, düşük karbon ayak izine sahip makinelerin kullanımı, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iklim değişikliğine uyumlu çeşitlerin geliştirilmesi gibi konular öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi gibi konularda da proje başvurularını beklediğimizi bu vesile ile özellikle dile getirmek istiyorum. Mikro ve küçük işletmeler ile kooperatifler ve üretici birlikleri tarafından hazırlanacak olan projelere asgari 600 bin TL, azami 2 milyon TL destek verilecek olup, mikro ve küçük işletmeler için destek oranı yüzde 50 - yüzde 75, kooperatifler ve üretici birlikleri için bu oran yüzde 75- yüzde 90 arasında gerçekleşecektir. Söz konusu hibe desteği programına son başvuru tarihi 03 Eylül 2025 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte devletimiz tarafından 29 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ile yatırımlara sağlanan destekler ile ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi ile sektörel ve bölgesel teşvikler başlıkları altında çeşitli destek unsurlarını içeren yeni teşvik sistemi ağırlıklı olarak teknoloji, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi konularına odaklanarak; yüksek katma değerli yatırımların artırılmasını, ithalata bağımlılığın azaltılmasını, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini ve bölgesel kalkınma farklarının azaltılmasını hedeflemektedir. Daha seçici ve odaklı bir yaklaşımla yürütülecek olan yeni teşvik sisteminde en güçlü destekler, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında yer almaktadır. Bu başlık altındaki teknolojik hamle programı ile yüksek katma değerli yatırımlara, yerel kalkınma hamlesi programı ile her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle programı ile de belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verilecektir. Bu saydığımız programlardan belki de en yenilikçisi olan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak önceliğinde yürütülmesi öngörülen yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında ise, bölgesel potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, illerde hiç üretimi olmayan ve başarı muhtemel yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi, yeni kümelerin oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi gibi mekânsal amaçlara matuf yatırımlar desteklenecektir. Bu program kapsamında her il için stratejik öneme sahip 4 yatırım başlığı belirlenmiş ve toplamda 324 yatırım konusu teşvik programı kapsamına alınmıştır. Ajansımız tarafından yürütülen uzun ve titiz bir çalışma sonunda Konya ve Karaman illeri için toplam 82 yatırım önerisi bakanlığımıza iletilmiş olup yukarıda zikredilen amaç ve kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde bakanlığımızca Karaman ili için; keratin üretimi ve yün işleme tesisi, meyve atıklarından pektin meyve tozu gibi katma değerli ürünler üretimi, savunma sanayiine yönelik paketlenmiş hazır gıda üretimi, hassas tarım ekipmanları ve tarım makineleri üretimi başlıkları teşvikten yararlanabilecek yatırım konuları olarak belirlenmiştir. Program, yerel kalkınma hamlesi programı uygulama usul ve esasları tebliği ve yerel yatırım konuları listesi tebliği temel alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek, uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmaları ise Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek olup, mevcut işletmelerde ise, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak şartıyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecektir. Destek, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi bileşenlerin yanı sıra makine alımlarında yatırım tutarının yüzde 15’i ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20’si ve 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği unsurlarından oluşmaktadır. Program başvuruları, www.yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr web adresi üzerinden 01 Ağustos 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2025 saat 18.00’dir. Ajans olarak Karaman ilimizde düzenlediğimiz toplantıda gerek SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programını ve gerekse de Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programları ile ilgili paydaşlarımıza anlatma katılımcılardan gelen soruları cevaplama fırsatı bulduk. Özellikle son yıllarda sanayi alanında yaptığı yatırımların meyvelerini toplayarak üretim ve sanayi şehri haline gelen ve kadim bir geçmişe sahip olan Karaman’ın bu yatırımların da hayata geçmesi ile birlikte ülkemizin kalkınma serüvenine daha da güçlü katkılar sunacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.