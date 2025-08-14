Konya’nın Bozkır ilçesinde müftülük tarafından yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik "Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Yarışma Bozkır İlçe Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. Yarışmaya ilçe genelindeki Kur’an kurslarından öğrenciler katılarak dini bilgilerini ölçme fırsatı buldu. Bozkır İlçe protokolü, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Programa, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Müftüsü Hakan Aksan, Emniyet Amiri Komiser Muhammed Ali Daldal ve Jandarma Komutanı Özgür Ayyıldız ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA