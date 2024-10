Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birinci yaşını dolduran DOSD Meram’ın çalışmalarını değerlendirmek ve yeni projelerin planlamasını yapmak üzere DOSD Meram Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram Derneği yönetim kurulu üyeleri ile geçen bir yılın değerlendirmesini ve yeni dönemin de planlamasını yapmak üzere bir araya geldi. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri merkezin bir yıllık çalışmaları ve önümüzdeki süreçte ortaya konacak projelerin son durumları hakkında Başkan Mustafa Kavuş’a bilgi verdiler. Başkan Kavuş, aldığı brifingten sonra yaptıkları özverili çalışmalarla DOSD Meram’da başarılı işler ortaya koyan yönetim kuruluna, eğitmenlere ve başarıda büyük katkı sağlayan bağışçılara teşekkür etti.

“DOSD Meram, bir yılda dört beş yıllık yol ve gelişim katetti”

Yönetim kurulu toplantısından sonra DOSD Meram’ın çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezin yönetim kurulundan hocalarına, ebeveynlerinden bağışçılarına kadar her kademesiyle büyük bir aile haline geldiğini söyledi. Bundan bir yıl önce down sendromlu çocukların hayatlarına dokunacak önemli bir süreci bu merkez ile birlikte başlattıklarını söyleyen Başkan Kavuş, “Bu büyük aile her bir ferdiyle güzel bir yapı oluşturdu. Bu samimi birliktelik sayesinde DOSD Meram, bir yıl gibi kısa bir zamanda önemli çalışmalar ortaya koydu ve 4-5 yıllık bir mesafe katetti” dedi.

“Hedefimiz, bu şehirdeki tüm down sendromlu çocuklarımıza ve bireylerimize dokunabilmek”

Toplantıda önümüzdeki süreçte hayata geçecek projelerin de masaya yatırıldığını belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Down sendromlu çocuklar ve bireylerimiz için yeni projeler geliştirdik. Bahar aylarıyla birlikte bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeler çerçevesinde bu özel çocuklarımızı özellikle de 18 yaş üstü bireylerimizi evlerinden çıkarıp spor yapmalarının ve meslek edinmelerinin önünü açacağız. Yüzme gibi sporlarla hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de eğlenebilecekleri, ailelerin üzerinden yük alacakları etkinlikler olacak. Tamamen ücretsiz olacak bu kurslarla birlikte onların aileleri için verdiğimiz kursların kapsamını da genişleteceğiz. Meslek edinme kurslarına katılan down sendromlu gençleri belediyemizin kafelerinde istihdam ederek onları hayata kazandıracağız. Bu özel sektöre de güzel bir örnek olacaktır. Amacımız bu şehirdeki tüm down sendromlu çocuklarımıza ve bireylerimize dokunabilmek. Çocuklarımızı hayata kazandıracak bu projelerin hayırlı olmasını temenni ediyor, merkezimizin bu hayırlı işlerinde yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, dernek yönetimine, hocalarıma, dernekte görevli arkadaşlarıma ve destekleriyle yanımızda olan hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum.”