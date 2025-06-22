Konya’da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki hasta, minimal invaziv yöntemiyle yapılan dörtlü bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Konya’da evinde ani göğüs ağrısıyla uykusundan uyanan 73 yaşındaki Faruk Dügen, durumu çocuklarına bildirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Dügen’in kalp krizi geçirdiğinin anlaşılmasının ardından tetkiklere başlandı. Tetkiklerin ardından yapılan değerlendirmede, ameliyat olması gerektiğine karar verilen ve yüksek riskli olarak değerlendirilen Faruk Dügen, operasyon için Medicana Konya Hastanesi’ne nakledildi. Dügen, burada minimal invaziv yöntemiyle yapılan dörtlü bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

"Minimal invaziv olarak dörtlü bypass yaptık"

Hastanın dış kurumda tanısı konulduktan sonra Medicana Hastanesine geldiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Hastanın değerlendirmesini yaptıktan sonra minimal invaziv dediğimiz küçük kesiden ameliyata uygun olduğuna karar verdik. Hastayla da konuştuktan sonra bu ameliyatı yapmaya yöneldik ve hastayı hazırladıktan sonra da ameliyata aldık. Hastanın ameliyatı başarılı geçti. Minimal invaziv olarak dörtlü bypass yaptık. Çoklu bypassı gayet güzel başarıyla yapıyoruz. Bu hastalarda iyileşme süreleri daha hızlı olup hastanın hastaneden çıkış süreleri kısalmakta, sosyal hayata dönüş süreleri de kısalmaktadır. Hastamız yaşı itibariyle de bu ameliyatta gayet başarı oranı yüksek oldu. Uzun zamandır da biz zaten minimal invaziv cerrahiyi hem bypass hem de kapak ameliyatlarında yapıyoruz ve sonuçlarımızın da iyi olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

"Yüksek riskli kabul edilebilecek bir hastaydı"

Hastanın dış merkezde, yoğun bakımda intraaortik balon pompası ile takip edilen bir hasta olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal da, "Yüksek riskli kabul edilebilecek bir hastaydı. Hastanın yakını hekim arkadaşımız bizimle temasa geçti. Minimal invaziv cerrahi için görüşmelerde bulundu. Hastanın uygun olduğunu gördük. Hastayı dış merkezden merkezimize getirerek cerrahi işlemini yapmış olduk ve başarı ile sonuçlandı" şeklinde konuştu.

"Ameliyat olalı üç hafta oldu, gayet iyiyim"

Bir ay önce gece ani bir göğüs ağrısıyla uyandığını anlatan Faruk Dügen (73), "Kalp krizi geçirdiğimi tahmin ederek çocuklara haber verdik. Önce farklı bir hastaneye gittik. Orada 1 gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyata karar verildi. Bu arada araştırmamız sonucunda buraya nakil olduk. Burada da bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Ahmet Nihat Baysal hocam ile Ali Sarıgül hocam nezaretinde ameliyatımız yapıldı. Gayet de başarılı geçti. Şu an itibariyle ameliyat olalı üç hafta oldu, gayet iyiyim" diye konuştu.