Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Tabakhane Deresi’nde kafasını dondurma kutusuna sıkıştıran kirpinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan Tabakhane Deresinde yaşandı. Derenin yanından geçen bir vatandaş, kafasında dondurma kabı ile gezen kirpiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye inerek, kirpinin kafasını sıkıştığı kutudan kurtardı. Kirpi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.