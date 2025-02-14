Denizli Özel Egekent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, domuz gribi ile soğuk algınlığını ayıt etmenin tedaviyi hızlandıracağına işaret ederek; "Domuz gribi şüphesi olan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir" dedi.

Özel Egekent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, domuz gribi ile soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklara dikkat çekti. Uzm. Dr. Ahmet Bilge, "Domuz gribi genellikle ani başlangıçlı yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi daha şiddetli semptomlarla seyreder. Soğuk algınlığında ise genellikle burun tıkanıklığı, hafif öksürük ve boğaz ağrısı gibi daha hafif belirtiler ön planda olduğu için hastalar genellikle daha az rahatsızlık hisseder" diye konuştu.

"Domuz gribi ciddi sonuçlar doğurabilir"

Domuz gribinin solunum yolu enfeksiyonu olarak daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Ahmet Bilge, "Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunanlarda komplikasyon riski daha yüksek olabiliyor. Soğuk algınlığı ise genellikle kendiliğinden geçiyor. Bununla birlikte, domuz gribi şüphesi olan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Aşılanma yayılmayı önlüyor"

Aşılamanın önemine de değinen Uzm. Dr. Ahmet Bilge, şu uyarılarda bulundu:

"Domuz gribine karşı aşı olmak, hastalığın yayılmasını önlemede etkili bir yoldur. Ayrıca, hijyen kurallarına uyulması ve kalabalık ortamlardan kaçınılması da enfeksiyon riskini azaltmada önem taşıyor. Bu nedenle, bireylerin sağlıklarını korumak için dikkatli olmaları gerekiyor"