Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan’ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan, 20 Mart Perşembe ve 23 Mart Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bu müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.
Hırvatistan’ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler
Dominik Livakovic - Fenerbahçe
Ivica Ivusic - Pafos
Dominik Kotarski - PAOK
Defans
Josko Gvardiol - Manchester City
Josip Juranovic - Union Berlin
Duje Caleta - Lyon
Borna Sosa - Torino
Josip Sutalo - Ajax
Josip Stanisic - Bayern Münih
Marin Pongracic - Fiorentina
Orta saha
Luka Modric - Real Madrid
Mateo Kovacic - Manchester City
Mario Pasalic - Atalanta
Nikola Vlasic - Torino
Luka Sucic - Real Sosiedad
Martin Baturina - Dinamo
Kristijan Jakic - Augsburg
Petar Sucic - Dinamo
Nikola Moro - Bologna
Toni Fruk - Rijeka
Forvet
Ivan Perisic - PSV
Andrej Kramaric - Hoffenheim
Franjo Ivanovic - Saint-Gilloise